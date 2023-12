Blir framstilt for fengsling etter biltjuveri

To menn i 30-åra er sikta for tjuveri etter at dei torsdag skal ha stole to bilar, der ein av bilane inneheldt kvelpen Bobbie.

Torsdag kveld vart to menn arrestert og mistenkt for å stå bak tjuveria.

No er dei sikta og vil bli framstilt for fengsling laurdag, opplyser Wenke Hope, politistasjonssjef i Sunnfjord, i ein SMS.