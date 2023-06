Blir etterforska for drapsforsøk etter at han helte bensin på kvinne

Mannen som tømde bensin over ei kvinne i Hyllestad natt til 30 desember i fjor, blir no etterforska for drapsforsøk. Opp mot 30 politifolk var involverte i hendinga, der mannen først blei sikta for forsøk på grov kroppsskade, skremmande framferd, skadeverk og brot på besøksforbod. No har Statsadvokaten bede om ytterlegare etterforskinga av sogningen i 60- åra for å sjå om hendinga var eit drapsforsøk. Mannen har vore fengsla sidan hendinga. Saka skal innan kort tid vere ferdig etterforska og det er venta at saka skal opp i løpet av hausten.