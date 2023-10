Blir dyrere å gå til legen

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB er skeptisk til at regjeringen vil øke egenandelstaket for legetjenester med dobbelt så mye som økningen på det vanlige egenandelstaket.– I den dyrtiden vi er inne i nå, hvor folk dropper å dra til tannlegen, burde det ikke bli dyrere å dra til legen, sier Sandmæl til NTB. Egenandeler for legemidler og utstyr inngår i frikort for helsetjenester. Fra 2023 til 2024 økes egenandelstaket på 3040 kroner med 125 kroner til 3 165 kroner, en økning på 2,2 prosent for året under ett. Men for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, og pasientreiser økes egenandelstaket med 4,35 prosent, altså nær det dobbelte. (NTB)