Blir bombardert med meldingar

Atløyværingane bombarderer fylkespolitikarane med tekstmeldingar og e-postar, skriv Firda. Mellom anna har Elias Eide (H) fått 30 meldingar. Fylkespolitikarane skal no vedta budsjett for 2024. Det kan ha mykje å seie for brua mellom Atløy og fastlandet som er kostnadsrekna til 1,3 milliardar kroner. Askvoll-ordførar Ole Andre Klausen (H) er uroa at dei ikkje rekk fristen på oppstart innan 2027, noko som er ein føresetnad for ferjeavløysingsmidlar og rentekompensasjon.