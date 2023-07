I dag er Yuliati Rahman Mangngadu (31) nestleiar for ein organisasjon som jobbar med lepra i heimlandet. Ein organisasjon som berga livet hennar.

Denne sommaren stod ho på talarstolen i Grieghallen i Bergen i høve eit medisinsk jubileum.

I år er det 150 år sidan bergenslegen Gerhard Armauer Hansen oppdaga leprabasillen – ei oppdaging som blir rekna blant dei viktigaste i medisinsk historie.

Legen Gerhard Armauer Hansen frå Bergen oppdaga leprabasillen for 150 år sida.

Spedalsksjuke herja i Noreg på 1800-talet. Medan sjukdommen er så godt som utrydda i vestlege land, reknar WHO med at det framleis er om lag 250.000 nolevande som er smitta, dei fleste i utviklingsland.

– Kvifor meg, kvifor meg?

NRK møter Yuliati på Lepramuséet, St. Jørgens Hospital. Dette var eitt av sjukehusa der Gerhard Armauer Hansen jobba.

I 2011 fekk ho som 19 år gamal student den sjokkerande diagnosen – ho var smitta av lepra.

Yuliati er glad og stolt over å få besøka heimbyen til den verdskjende legen som oppdaga leprabasillen. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Ho gjekk gjennom fleire kurar med medisin, men verst var det psykiske:

– Det gjorde meg skremd og trist. Eg begynte å isolere meg sjølv og var veldig skamfull og redd for at andre skulle oppdage sjukdommen min – og eg var veldig sint. Eg spurde: Kvifor meg, kvifor meg?

– Eg kjende det slik i over eit år, og eg hadde bestemt meg for å ta livet mitt. Eg klarte ikkje å akseptere at eg hadde lepra, fortel Yuliati.

Lepra Ekspander/minimer faktaboks Sjukdomen er også kalla spedalsksjuke og Hansens sjukdom.

Lepra er ein kronisk infeksjonssjukdom som kome av infeksjon med bakterien Mycobacterium leprae.

Bakterien blei for fyrste gang oppdaga i huda hos leprapasientar av den bergenske legen Gerhard Armauer Hansen i 1873.

Sjukdomen er smittsam, og ubehandla kan den føre til kroniske hudsår og hudutvekstar, og øydeleggjande skadar på nervane i armar og bein.

Ved tidlig diagnose og riktig behandling kan ein bli kurert frå tilstanden.

Førekomsten av spedalsksjuke har gått betydeleg ned dei siste tiåra. Men sjukdomen er endå utbredt i fleire delar av verda, særleg i Sydøst-Asia og India (90 prosent) Kjelde: nhi.no

Høgt stigma

Så kom ho i kontakt med organisasjonen PerMaTa. Her møtte ho andre leprasmitta og fekk hjelp.

– Etter kvart lærte eg å akseptere realitetane og frigjere meg sjølv.

Her står Yuliati utanfor St. Jørgens hospital i Bergen, kor leprasmitta budde på 1800-talet. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Skam og fordommar var årsaka til at Yuliati prøvde å skjule sjukdomen.

– I heimbyen min har lepra eit høgt stigma. Det gjorde meg redd. Leprasmitta blir diskriminerte i Indonesia. Du får ikkje jobb eller skuleplass, og du blir isolert.

No jobbar ho med å spreie informasjon om sjukdommen.

– Eg fortel at du treng ikkje vere redd for folk som er leprasmitta. Hansens sjukdom blir ikkje så lett overført, og når ein har fått medisin, smittar han ikkje.

Trudde sjukdomen spreidde seg fordi ein åt for mykje fisk

På 1800-talet skilte Noreg seg ut frå resten av Europa fordi det var så mange med lepra. Men også i Noreg var det store geografiske forskjellar på kvar sjukdommen var utbreidd.

– På Sør- og Austlandet var det heilt ukjend, men langs kysten sør for Bergen heilt opp til Finnmak blei folk smitta. Aller mest var det i strilelandet, Nordfjord og dei områda, seier historieprofessor Morten Hammerborg.

Historieprofessor Morten Hammerborg seier at ein ikkje veit kvifor så mange på Vestlandet fekk sjukdomen. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

Det er ingen som veit kvifor så mange på Vestlandet fekk sjukdomen, og det er framleis gåter kring lepraens spreiing.

– På 1700-talet trudde ein at det var fordi ein åt for mykje fisk. Lenge trudde ein at det var arveleg, før Armauer Hansen påviste at det var ein bakterie.

Bilete av norske spedalske på slutten av 1800-talet. Foto: Nasjonalbiblioteket

Fordi lepraen spreidde seg hovudsakeleg på Vestlandet, fekk Bergen anledning til å bli eit forskingssenter.

– På den tida var alt bygga opp frå hovudstaden, og veldig få statlege kroner gjekk til Bergen. Det fekk ei enorm betydning for Bergen som ein by for forsking og universitet, seier Hammerborg.

Kartet viser spreiinga av lepra i Noreg før og etter ein oppdaga at sjukdomen var ein bakterie. Foto: Bergen Bymuseum

Kan bli frisk

Sidan Armauer Hansen oppdaga basillen for 150 år sidan har ein kome ein lang veg innanfor forsking på lepra.

– Ein kan bli kurert frå sjukdomen, seier professor i førebyggjande medisin, Lorentz Irgens.

Han legg til at det er ei utfordring å ha eit effektivt helsevesen som følgjer opp pasientane der folk er sjuke.

– Pasientane bur ofte ute i bushen, og då er det ein utfordring å få i dei medisin til riktig tid.

Irgens forklarar at ein reknar med at pasienten ikkje lenger er smittefarleg når behandlinga er sett i verk.

Yuliati håpar på ei framtid med mindre stigmatisering og diskriminering av personar med lepra. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Når Yuliati blir spurd kva håpet hennar er for framtida, lyser ho opp og smiler.

– Eg håpar at folk med lepra skal unngå varige mèn. Og sleppa stigmatisering og diskriminering.