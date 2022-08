Blåste rødt under øvelseskjøring

I 14-tiden i dag stanset politiet en bil i trafikkontroll i Drotningsvik i Bergen. Det var to personer i bilen som drev med øvelseskjøring. Begge to ga utslag på politiets ruskontroll. De to ble tatt med for å avgi blodprøve, melder Vest politidistrikt.