Magnus Flåten Nickelsen, koordinator for Grønt Spatak

– Regjeringas tilbod vil ikkje sikre eit spreidd og mangfaldig jordbruk i Noreg. Vi kan ikkje forvente å auke norsk sjølvforsyning midt i ein energi- og matkrise viss maten skal produserast på dugnad. Eg forstår godt om det er mange bønder i dag som er skuffa og usikker på framtida. Det kjem i alle fall til å skremme nye frå å komme inn i næringa med slike framtidsutsikter

Morten Hansen, fagansvarleg for sjølvforsyning i Natur og Ungdom

– Ein sterk avtale er ein føresetnad for å nå klimamåla og måla for sjølvforsyning i Hurdalsplattforma. Det blir urimeleg å stille klima- og miljøkrav til jordbruket når vi ikkje eingong legg opp til å la dei gå rundt økonomisk. Som miljøvernar blir eg rasande når eg ser kor kort regjeringa er villig til å strekkje seg.

Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge

– Det er svært skuffende at statens tilbud mangler et konkret mål for økologisk produksjon, slik man har i EU. Når man selger økologiske epler og løk fra EU heller enn fra Norge, betyr det tapte inntekter for norske bønder. Å satse på økologisk har aldri vært viktigere i en tid hvor krig og energikrise gir rekordhøye priser på kunstgjødsel. At stadig færre ønsker å være bonde er i dag den største trusselen mot Norges matsikkerhet, som alt er dårligst i Europa. Derfor må bøndene få et større inntektsløft nå i år. Et oppgjør på 10 milliarder må bli minimumet fremover.