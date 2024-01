BKK setter gul beredskap på grunn av ekstremværet Ingunn

Strømselskapet BKK setter gul beredskap på grunn av ekstremværet Ingunn.

Ekstremværet er ventet å treffe Vestlandet i dag. Det kan skape skape utfordringer for strømforsyningen, særlig nordover og langs kysten. BKK har forberedt mannskap og materiell og satt gul beredskap. Værsituasjonen følges nøye og BKK vurderer fortløpende behovet for ekstra tiltak for en rask håndtering hendelser som skulle oppstå.

– Vi har økt beredskapen slik at vi raskt kan håndtere eventuelle hendelser som oppstår som følge av ekstremværet som er meldt, sier Jens Skår, beredskapsleder i BKK.