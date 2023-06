BKK aukar nettleiga

Frå 1. juli må du ut med meir for straumen, melder BKK. – Vi har hatt ein kraftig auke i prisane på dei komponentane vi bruker til utviding og fornying av nettet vårt. Jobben vår er å eige og halde ved like straumnettet slik at straumen kjem fram til alle kundane våre, seier Arild Fleten, konstituert administrerande direktør i BKK, i ei pressemelding.