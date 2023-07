– Jeg er rystet og sjokkert over at Bjørnafjorden kommune har tatt heftelser i min far sin eiendom for å ikke ha betalt en regning som skal være sendt til ham på post.

Slik begynner Hans Martin Rundberg Austestad Facebook-innlegget som han postet torsdag 13. juli.

Bjørnafjorden kommune har tatt heftelser i faren sin eiendom på grunn av en ubetalt regning.

Faren Geir Austestad er dement. Han har dermed ikke mulighet til å betale regninger selv.

Hans Martin Rundberg Austestad delte frustrasjonen sin på Facebook torsdag. Foto: Skjermdump

Sykehjemsregning

Regningen det er snakk om er betaling for sykehjemsopphold, der Geir Austestad nå bor på grunn av demenssykdom.

– Vi har ikke fått beskjed om at noe ikke er i orden. Systemet har gått over hodet på oss, sier sønnen, Hans Martin til NRK.

Ifølge familien er det ingen som har sett denne regningen, eller purringene som har kommet etterpå.

Derfor har saken automatisk gått til namsmannen, som tok pant i farens eiendom - uten å gi beskjed til noen av de pårørende.

– Det at kommunen kan sende saken til namsmannen uten at vi får beskjed om det er helt sjokkerende, sier Hans Martin.

Hans Martin og søsknene har forsøkt å bli verge for sin far, men på grunn av ulike omstendigheter har dette tatt lang tid.

At kommunen hadde tatt pant i eiendommen ble oppdaget først etter at familien hadde kontaktet megler for å prøve å selge huset til faren.

– Det er en ekstra belastning for oss. Vi ønsker å ha mest mulig tid til å være der for han når det er mulig. Disse ekstratingene som følge av at kommunen ikke stiller opp, legger stein til byrden, forteller Hans Martin.

Hans Martin prøver å besøke sin syke far så ofte som mulig. Foto: privat

– Et nasjonalt problem

Kommunen skal ha sendt regningen til huset der Geir Austestad pleide å bo. Dette brevet har ikke familien Austestad sett noe til, ifølge Hans Martin.

– Det er ingen som er der. Det er mye å be om at vi skal pendle til huset hans, sier han.

Kommunedirektør i Bjørnafjorden, Christian Fredrik Fotland, mener det er leit at regningen ikke er fanget opp. Likevel forklarer han at det er slik rutinene i kommunen er.

– Det koster penger å bo på sykehjem, og når fakturaene sendes ut er det enten via avtalegiro eller e-faktura. Velger man ikke dette, blir det regning på papir i posten.

Dersom regningen ikke blir betalt, kommer det en purring. Da får man en ny frist, og deretter enda en frist med varsel om inkasso. Blir ikke dette betalt kommer det i digipost, eller et papirvarsel om namsmann eller heftelser, forklarer kommunedirektøren.

– Hvorfor dette har skjedd vet jeg faktisk ikke. Jeg skjønner at det er krevende for pårørende å hele tiden skulle fange opp alt, sier Fotland.

Kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune, Christian Fredrik Fotland. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Kommunedirektøren kaller det hele for et nasjonalt problem.

– Særlig når man er på sykehjem og ikke kan gjøre rede for alt i denne digitale verdenen. Det er en lei sak, og det burde bli sett på mer nasjonalt hvordan man kan sikre kommunikasjonen med sykehusbeboere, slik at det man slipper at det går så langt som det gjorde her, mener Fotland.

– Jeg skjønner veldig godt at det er en ubehagelig situasjon å være i. Vi kan ikke ringe alle som ikke betaler. Det er krevende synes jeg. Det vi må bli flinkere på er å forklare problemet på en god måte til alle pårørende til pasienter. Det vil jeg se på om vi kan gjøre noe med.

Ble bedt om å klage til namsmannen

Familien bestemte seg for å sende inn en klage til kommunen. Torsdag fikk de svar. Der blir de bedt om å rette klagen til namsmannen.

– Kommunen burde ta ansvar for å rydde opp i dette selv. Vi kan gjerne gå til namsmannen, men jeg er bekymret for andre som ikke har pårørende. Kommunen bør gå gjennom rutinene og finne ut om de har gjort noe lignende med andre, sier Hans Martin.

Geir Austestad har bodd på Fusa bo- og behandlingssenter i Bjørnafjorden siden i fjor. Foto: privat

I svaret på klagen ber kommunen også om et samarbeidsmøte med familien i august.

– Det er fint og det skal vi ha, men det er synd at det først kommer etter at vi sendte inn klage, skriver Hans Martin i en melding til NRK fredag ettermiddag.

Han håper at dette vil bidra til at flere får hjelp.

– Jeg blir rasende av å tenke på at dette også kan ha skjedd med noen som ikke har pårørende til å hjelpe. Det kan umulig bare gjelde vår familie, sier Hans Martin.

NRK har fått samtykke fra far, Geir Austestad, og resten av familien til å gjenfortelle historien.