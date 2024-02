Bjørlo (V) ber kunnskapsministeren utsetja språkpåbod

Alfred Bjørlo (V) har i dag sendt spørsmål til kunnskapsministeren om ho vil sørga for å utsetja påbodet om at fylkeskommunen skal velja kva språk lærarane i vidaregåande skule skal undervisa på. Han viser til at det er dette eit samla fylkesutval i Vestland fylkeskommune har bede om, medan ein ventar på ei utgreiing av følgjene påbodet kan ha for nynorsken.

Det er i den nye opplæringslova at det er ein regel at fylkeskommunane skal fastsetja i forskrift kva som skal vera hovudmålet for dei vidaregåande skulane i fylket. Språket skal brukast skriftleg i undervising og i kommunikasjon mellom tilsette og føresette. Lærarane har tidlegare hatt fridom til å bruka den målforma dei vil. Den nye opplæringslova gjeld frå 1. august i år.