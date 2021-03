Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er underleg at me ikkje blir prioriterte. Me er i fyrstelinja, seier allmennlege Bjarte Hordvik Rydland ved Volvat.

I løpet av ein vanleg dag på jobb, brukar han mellom ein og to timar på å testa personar for korona. Den private klinikken testar mange utanlandske arbeidarar.

Likevel veit han ikkje når han skal bli vaksinert mot korona.

– Me er jo heilt klart eksponerte. Alle legane som jobbar her, har hatt pasientar som har hatt korona, seier legen.

For i prioriteringsrekkefølgja over kven i helsevesenet som skal få vaksine i Bergen, har Rydland og kollegaane hans på private legekontor hamna langt nede på lista.

Tilsette i offentlege luftvegsklinikkar er prioritert som nummer fire. Dei som jobbar på dei offentlege teststasjonane i byen skal vera den niande gruppa med helsepersonell som får vaksine, private tannlegar nummer elleve.

Men helsepersonell i privat praksis utan avtale med kommunen eller helseføretak er prioriterte som nummer 18.

Prioriteringsrekkefølgja for vaksinering i Bergen Ekspandér faktaboks 7. januar vedtok byrådet i Bergen dei fyrste seks punkta i rekkefølgja. 26. februar vart 7-19 vedteke. Sjukeheimar (inklusive covid-19-avdelinga) Fastlegekontor Legevakt Luftvegsklinikkar Heimebaserte tenester ØHD/koronaklinikken/Myrsæter Fengselshelsetjenesten Psykisk helse- og rustenester (dei som ikkje er vaksinerte som del av heimebaserte tenester), inkludert Gatehospitalet og helsepersonell med pasientkontakt i psykososial kriseberedskap. Helsepersonell ved kommunale teststasjonar Helsepersonell i tenester til utviklingshemma Tannhelsetenesta, inkludert private tannlegar Helsestasjon/skulehelseteneste/barne- og familiehjelpa/psykisk helse barn og unge/helsepersonell i barnevern og PPT Forsvarets helsepersonell Helsepersonell ved vaksineringsstasjonar Helsepersonell i kommunalt bemanningsbyrå og bemanningsbyrå som kommunen har avtale med Helsepersonell ved krisesenter Fysioterapeutar, ergoterapeutar og kiropraktorar inkludert avtalefysioterapeutar (dei som ikkje er vaksinert som del av sjukeheimar eller heimebaserte tenester) Helsepersonell i privat praksis utan avtale med kommune eller føretak (utanom tannlegar) Helsepersonell i apotek

Har allereie fått vaksine andre stadar

I alle dei andre byane Volvat har luftvegsklinikkar, har dei som jobbar der blitt vaksinerte. Ifylgje Volvat er dei prioriterte på lik linje med offentleg helsepersonell dei andre stadane dei har kontor.

– Me gjer akkurat det same og har nøyaktig lik risiko, seier administrerande direktør i Volvat, Per Helge Fagermoen.

SKUFFA: Per Helge Fagermoen, administrerande direktør i Volvat. Foto: Volvat

Testtilbydarane Volvat, Legevakt X og Aleris sende inn høyringsinnspel då prioriteringsrekkefølgja skulle avgjerast av byrådet i slutten av februar. Dei vart ikkje teke til følgje. Konkret har Volvat bede Bergen kommune om at 40 av deira mest eksponerte tilsette skulle få vaksine.

– Det er ikkje nokon annan grunn enn at me ikkje er offentleg tilsette. Det er ille. Frå vår sida kan det oppfattast som diskriminering, seier Fagermoen.

Det siste året har Volvat testa om 13 000 pasientar for korona i Bergen. 6630 av testane var på oppdrag for kommunen då pandemien rasa som verst i byen i haust.

– Me avlastar kommunen monaleg. Det ville blitt eit stort testpress på det offentlege viss me hadde stengt ned testtilbodet vårt, seier Fagermoen.

– Må reknast som supplement

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF), seier dei har basert prioriteringsrekkefølgja på FHI sine kriterium. FHI sitt fyrste kriterium for å velja ut helsepersonell som skal vaksinerast er at dei jobbar innan essensielle tenester, som er kritisk vanskelege å erstatta. Det andre kriteriet er at dei har direkte pasientkontakt der koronasmitte kan vera ein risiko.

– No er det slik i Bergen at me har full kapasitet på TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene, journ. anm). Då må dei private tenestene reknast som eit supplement, seier Husa.

Byråden seier det ikkje har noko å seia om helsepersonellet arbeider i det private eller offentlege. Ho viser til at offentlege fastlegar er prioriterte saman med næringsdrivande fastlegar.

– Men om målet er å avgrensa smitten i Bergen, burde ein ikkje vaksinera dei som er i kontakt med personar som kan ha koronasmitte?

– Kommunen har blitt bedne om å ha kapasitet til å testa 5 prosent av innbyggjarane. Det har me. Difor er ikkje kritiske tenester, seier Husa.

TEST: Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF), meiner dei private testtilbydarane må sjåast på som eit supplement. Biletet er frå opninga av den kommunale teststasjonen på Festplassen. Foto: Leif Rune Løland / NRK