Biskop Jepsen på plass i Bergen

I dag kom den nye biskopen i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen, til Bergen og Bergen Domkirke. Der blei ho møtt av talar og applaus.

– Det er ein stor dag for meg fordi eg er utnemnd som biskop, seier Ragnhild Jepsen, som kjem frå stillinga som domprost i Nidaros bispedøme.

Ho trur det var heilt naturleg at tida var komen for at ei kvinne var ønskt som biskop i Bjørgvin.

– Folk tenkjer at det å vera kvinne og prest er ein naturleg ting. Ein spør ikkje så mykje etter kjønn lenger, men ser heller på kva slags eigenskapar folk har med seg, seier ho.