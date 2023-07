Biogassfabrikk: – God kontroll på lukt

Selskapet Renevo meiner dei no har god kontroll over luktutsleppa knytte til biogassfabrikken på Stord. I eit brev til Statsforvaltaren skriv dei at talet på klager frå naboar har gått markant ned etter at to nye filter er installerte dei siste to vekene. Det var totalt 205 klager i juni. Berre 14 av dei har kome etter at filtera kom, skriv Renevo. Statsforvaltaren truar med å stenga biogassfabrikken dersom Renevo ikkje får kontroll over luktproblema.