Biogassanlegg kan bli stengt i mange år

Renevo sin biogassfabrikk på Stord, som har vore stengt sidan i fjor haust, kan bli ståande utan produksjon til 2025. Det kjem fram i eit brev til DSB, skriv avisa Sunnhordland. Eit fransk investeringsfond, InfraVia Capital, har no komme inn på eigarsida for fabrikken. Ny sjef, Frank Nordmo, seier til avisa at dei planlegg ombygging.