Biogass-gründer på Stord planlegg nytt anlegg

Jan Kåre Pedersen, som stod bak det no stengde biogassanlegget på Stord, vil no byggja nye anlegg, skriv avisa Sunnhordland. Gjennom selskapet Biogy har han peikt seg ut Mosterøy i Rogaland som lokasjon for ny fabrikk. Jan Kåre Pedersen var tidlegare medeigar i selskapet Renevo som eig fabrikken på Stord. Etter opninga har anlegget vore følgd av lukt og naboklager, før det vart stengt. Jan Kåre Pedersen selde seg heilt ut av Renevo våren 2023.