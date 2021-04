Bilulykke i Nordfjord

Ein bil har køyrt utfor vegen og enda i ei skråning på riksveg 15 ved Langeset i Stryn. To personar er frakta til sjukehus med helikopter, medan to andre personar verkar uskadde, melder politiet på Twitter. Vegen har vore stengd, men vert opna når bilberginga er over. Politiet fekk meldinga klokka 2145.