Biltyveri i Bergen sentrum

Politiet melder at det i løpet av natten har blitt stjålet en bil i Bergen sentrum. Det er biltypen Toyota RAV4/Land cruiser. Bilen er en utleiebil som tilhører Hertz utleie. Politiet melder at disse modelltypene er spesielt utsatt for tyveri, og at det er et kjent fenomen på østlandet.

– Politiet ønsker at personer som har denne type biler viser ekstra årvåkenhet og tar kontakt dersom man observerer mistenkelig aktivitet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tommy Veland.