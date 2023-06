Billige billettar står i fare

15. juni kom gladmelding om at fylket vil innføre ei soneordning, lik den dei har på buss også for båtane i Florøbassenget. Det betyr at maksprisen er 40 kroner billetten. Det vil seie at ein i praksis kan reise frå Rognalsvåg til Førde for 40 kroner. Buss og båt innkludert. Men no kan ordninga stå i fare. Eit nytt forslag frå administrasjonen i fylkeskommunen gjer at den gunstige prisbilletten kan stå på spel. Det seier Trude Brosvik som er gruppeleiar for KrF i fylkestinget. Ho støttar ikkje forslaget som har kome på bana.