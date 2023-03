Billettsalget på Brann Stadion satt på vent

Værmeldingen for de kommende dagene gjør at det er usikkert om søndagens cupkamp mot Haugesund kan spilles på Brann Stadion. Billettsalget er derfor satt på vent, skriver Brann på egen nettside. Det er meldt minusgrader og det kan komme snø. Det er derfor mulig at kampen må flyttes til Åsane Arena. Det er solgt 3000 billetter. Men kapasiteten der er 3300 sitteplasser. Salget er nå stoppet.