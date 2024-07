Bilkollisjon på fv. 565 ved Alverflaten

To bilar har kollidert etter den eine bilen kom over i motgåande felt. Kollisjonen skjedde på Alverflaten, nord for Knarvik. Det melder politiet.

Alle fem involverte er medvitne og ute av bilane. Dei blir no tilsett av helsepersonell. Det er ikkje meldt om personskadar så langt.

Vegen er stengd i begge retningar, og har danna noko kø.

Politi og ambulanse er på staden. Det er bedt om bilbergar til begge bilane.