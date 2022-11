Bilistar køyrde på stein i Knappetunnelen

På fylkesveg 557 i Bergen er Knappetunnelen stengt i høgre felt, i starten av tunnelen retning Bergen sentrum. Der ligg det stein i vegbana, som også to personbilar har køyrd på. Bilistane ventar på bilberging.



Klokka 08.55 melder Vegtrafikksentralen at tunnelløpet er heilt stengd grunna bilberging. Like før klokka 09.30 var Knappetunnelen open for trafikk igjen.