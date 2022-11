Bilist stakk av etter å ha køyrd på gut (9)

Klokka 18.44 fekk politiet melding om at ein ni år gammal gut var påkøyrd ved Vågsøy ungdomsskule i Måløy.

– Vi fekk opplyst at ein gut på ni år er påkøyrd av ein svart bil, og føraren er ei kvinne, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i politiet.

Dette skal ha skjedd ved parkeringsplassen til ungdomsskulen cirka klokka 19.30.

– Visste ho køyrde på guten

Bilisten stakk av etter ulukka.

– Vi forstår det slik at føraren var klar over at ho køyrde på guten. Men ho forsvann frå staden utan å gje seg til kjenne eller sjå korleis det stod til med guten.

– Det ser vi svært alvorleg på. Ved trafikkulukker har du plikt til å stoppe og sjå korleis det går med dei andre.

Politiet i Måløy etterforskar saka, og vil gjerne ha tips. Foto: Seline Larsen / NRK

Politiet vil ha tips

Politiet har rykka ut med patrulje på staden, og skal etterforske saka.

Dei vil veldig gjerne at folk som kan ha sett eller høyrd noko ringer politiet på telefon 02800.

Guten er køyrd til legevakta av familien sin.

– Det ser ut som det har gått greitt med guten, trass alt. Han vart slått over ende då bilen trefte han. Han har smerter, men er vaken og medviten. Det ser ut til at han ikkje er alvorleg skadd.

– Kva straff kan vere aktuelt for nokon som stikk av slik?

– Det kjem an på kva som faktisk skjedde. Og det er opp til påtalemakta å vurdere. Men du kan risikere fengsel, bot og å miste førarkorte, seier operasjonsleiar Dahl-Michelsen.