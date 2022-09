Bilist køyrde rett føre toget: – Nok ein tulling som går laus

Det kunne gått skikkeleg ille då veterantoget passerte planovergangen på Lone i Arna i Bergen søndag ettermiddag.

Ein video viser at personbilen ignorerer blinkande raude lys, og køyrer over like før toget passerer.

Ein mann som stod like ved, seier han instinktivt skubba sonen vekk, for å unngå at delar frå ein samanstøyt skulle treffa dei.

– Eg var sikker på at det blei krasj, seier mannen, som ønskjer å vera anonym.

Fleire tilfelle av risikokøyring

– Nok ein tulling som går laus, tenkte eg då eg fekk vita om hendinga på Lone, seier Ivar Gubberud.

Han er driftsstyrar i Museet Gamle Vossebanen, som køyrer veterantog på strekninga Garnes–Midttun i Bergen.

– Det er forkasteleg. Det er ei straffbar og uansvarleg handling, som kan ha store konsekvensar, seier han.

Dette er ikkje første gong bilistar tek sjansar nær toga dei driftar. I juni blei ein bil treft av toget ved ein tunnel i Erdalsvegen. Føraren er mistenkt for å ikkje ha overhalde vikeplikta.

– Saka er ferdig etterforska, og ei påtaleavgjerd er venta i løpet av eit par veker, seier politifullmektig Øystein Horn i Vest politidistrikt.

– Bilistar gir blaffen

Ifølgje Ivar Gubberud har det vore fleire nesten-kollisjonar på strekninga dei køyrer veterantog på i sommar.

– Eg er ikkje overraska. Mitt inntrykk er at mange bilistar gir blaffen. Det er medvite risikokøyring, som det burde ha vore i samfunnets interesse å luka ut.

Han seier alle tilfelle blir melde til politiet. No ber han folk melda frå viss dei har informasjon om bilføraren på Lone søndag.