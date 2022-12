Bilfører anmeldt etter trafikkuhell

En bilfører er anmeldt for brudd på vegtrafikkloven etter et trafikkuhell på E39 ved Kattatveit på Stord. Ingen personer skal ha blitt skadet, men kjøretøyene som var innblandet, skal ha fått store materielle skader. Politiet melder om vanskelige kjøreforhold på stedet. E39 var stengt i en periode, men er nå åpnet for trafikk.