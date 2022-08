Bilførar tatt for ruskøyring etter uhell i tunnel

Ei kvinne i 50-åra er sikta for køyring i ruspåverka tilstand, etter at bilen ho køyrde trefte eit naudskap i Fløyfjellstunnelen natt til fredag. Uhellet førte til at tunnelen vart stengt ein periode. Politiet køyrde etter bilføraren, og klokka 00.20 vart kvinna teke i Fyllingsdalen, ifølgje BT.