Bilførar køyrde inn i konteinar

Politiet rykkjer ut til Frydenbølien i Bergen etter at dei har fått melding om at ein sjåfør har køyrt inn i ein konteinar. – Føraren verkar uskadd. Per no har vi ikkje mistanke om promillekøyring, seier Jørgen Ommedal, operasjonsleiar i Vest politidistrikt.