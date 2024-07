Bilførar fekk solid utslag

Ein utanlandsk statsborgar i 30-åra er mistenkt for promillekøyring i Vik. Patruljen stoppa bilen på ferjekainen på Vangsnes etter tips om vinglete og uvøren køyring. Føraren blåste til godt over lovleg verdi på alkohol, men vart dimitert etter at politiet hadde sikra seg blodprøve og avhøyr.