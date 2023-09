Bilen vart stolen under forhandlingar

Forhandlingsleiar for Senterpartiet, Aleksander Øren Heen, opplevde at leigebilen vart stolen i Bygarasjen i Bergen under forhandlingar i etterkant av fylkestingsvalet. Øren Heen seier han fekk ein telefon på morgonkvisten at bilen vart funnen i Fyllingsdalen. Leigebilen skal vere køyrbar. Ifølge politikaren har politiet sagt at dei har god tru på å oppklare brotsverket.