Bilbrannen på E39: Vegvesenet jobbar med å få oversikt

Jernfjelltunnelen på E39 mellom Matre og Oppedal blir stengd ei stund, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Tunnelen vil bli stengd ei stund, og det er for tidleg å seie noko konkret om kor lenge. No må vi først få full oversikt over skadeomfanget, seier byggeleiar Frode Tufteland i Statens vegvesen.

Vegvesenet skriv at dei har mobilisert alle naudsynte ressursar, både geolog, elektroressursar og anna personell.

Dei er no i gang med å inspisere tunnelen og skadane. Reparasjonsarbeid vil starte så snart skadeomfanget er avklart.