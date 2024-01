Bilbrann på Austrheim

Politiet melder om brann i ein parkert bil i Vardevegen på Fonnes. Bilen står parkert utanfor eit hus. Politiet får opplyst at brannen skal vera sløkt av folk på staden, men at det framleis kjem røyk frå han. Politiet og brannvesenet rykkjer ut. Klokka 20.56 melder 110 Vest at brannen er sløkt og at dei held på med ettersløkking.