Bilbrann i tunnel – E39 blir langvarig stengd

– Det er bestilt geolog som skal vurdere skadar i fjellet, seier Knut Dahl Michelsen ved Vest politidistrikt klokka 18.20 onsdag.

Det var i 15-tida onsdag at eit køyretøy tok fyr inne i Jernfjelltunnelen på E39 mellom Matre og Oppedal. Brannen skjedde nær nordsida av tunnelen mot Oppedal.

Det har vore høge temperaturar i sving, og geolog er rekvirert for å vurdere skadane i fjellet før Statens vegvesen kan setje i gang opprydding etter brannen, fortel Michelsen.

Tunnelen blir langvarig stengd, melder Statens vegvesen like etter klokka 18.

Anbefalt omkøyring er E16 til Lærdal og riksveg 5 til Skei, melder Vegtrafikksentralen.

Det blir køyrd leiarbil gjennom natta på E16 mellom Bergen og Voss.

Røykdykkarar gjorde søk

Klokka 17 melde Vest politidistrikt at røykdykkarar har gjort søk gjennom tunnelen, og ikkje funne andre køyretøy eller personar. Brannen var då ikkje sløkt.

Brannvesenet rykte ut frå begge sider av tunnelen, men brannen fann stad nær nordsida av tunnelen mot Gulen.

Klokka 16.20 vart røykdykkarar henta inn med helikopter for å drive sløkkingsarbeid og søk i tunnelen.

Tre personar

Det var ein campervan som tok fyr, og det var tre vaksne personar i 20-åra i bilen.

Ifølge politiet var gjorde ei propanflaske i bilen sløkkearbeidet utfordrande.

Brannen spreidde seg frå bilen til nokre kablar i tunnelen.

Operasjonsleiar Knut Dahl Michelsen ved Vest politidistrikt seier i 1630-tida at det er ein viss grad av kontroll på situasjonen. Etter det politiet kjenner til har ingen kome fysisk til skade i brannen. Ingen skal vere sakna.

KØ: Det er store køar i begge retningar. Foto: Kristin Helgeland Hauge / NRK

Kø på staden

Tunnelen går gjennom Jernfjellet mellom Kringla i Gulen kommune og Hopsdalen i Masfjorden kommune.

Sidan mai i fjor har den nær 2,4 kilometer lange tunnelen vore under oppgradering for at denne skal innfri krava i forskrifta om Tunneltryggleik.

Det var store køar både frå nordsida og sørsida av tunnelen.

Omkøyring via fylkesveg 57

Vegtrafikksentralen seier at det kan bli langvarig stenging av tunnelen.

Det er omkøyring på fylkesveg 57 mellom Knarvik og Gulen. Trafikken mellom Bergen og Førde kan også velje å køyre via Vikafjellet.

– Det er no sendt ut trafikkdirigentar som skal føre trafikken til omkøyringsvegane, seier trafikkoperatør Monica Øksengård til NRK klokka 16.20.

Oljesøl i vegbana

Yrkessjåfør Kjell Milde var på veg frå Instefjord til Bergen med fisk då han vart stoppa av brannen ved Kringla. Han skildrar mykje røyk frå tunnelmunningen. Sjølv såg han ingenting til bilen som brann.

Han måtte snu tilbake mot ferjesambandet Oppedal-Lavik.

– Det blir ein veldig stor omveg, men det er fersk fisk, så det hastar med å få fram lasta. Eg snudde og køyrer mot Lærdal, der vi byter lastebil og får lasta til Oslo, seier han.

Milde åtvarar mot glatt vegbane, utan at han kjenner til om det har noko med bilbrannen i tunnelen å gjere.

– Det var oljesøl utover mot ferjeleiet. Spesielt i vegkrysset ved Instefjord, seier han.