Bilar i brann i Førde: – Kunne gått frykteleg gale

Bilane stod like utanfor ei rekkje med seks bustadhus, og dei som bur der er evakuerte.

– Då me kom fram, stod dei ute i pysjen, seier brannsjef i Sunnfjord, Bernhard Øberg.

Brannen blei meldt sløkt kl. 06.44.

Det var høge flammar på staden. Foto: Knut Mikkelsen

– Tre bilar blei totalskadde, og det er mindre skader på to andre køyretøy, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Tom Johannesen.

Like før husa tok fyr

– Me rykkja ut med vaktlaget på fem personar, men vurderte om me skulle slå full alarm. Bilane stod jo tett på husrekkja, og det eine huset har fått varmeskadar. Me var nær ein husbrann.

Øberg seier lite vind bidrog til at det ikkje byrja å brenna i husa.

– Det hadde ikkje gått mange minuttane før vi hadde hatt husbrann her og fleire bilar i brann, seier Tore Skarholm, utviklingsleiar i Sunnfjord Brann og redning om det som møtte brannvesenet då dei kom til staden.

Det er tydeleg at det er varmeskade på ein husvegg. Veggen er sota ned og takrenna har smelta.

– Det var bra temperatur når vi kom hit og vi hadde nokre heftige minutt før vi fekk slått det ned.

Brannvesenet fekk melding om brannen klokka 06.15. Etter kort tid hadde dei kontroll.

Tre bilar blei totalskadde. Foto: Vest politidistrikt

Brannen smittar lett

Årsaka til brannen er ikkje kjent.

– Vi etterforskar breitt og held alle moglegheiter opne, seier politibetjent Andrine Njøsen Helgås.

Området vil bli sperra av og politiet skal avhøyre vitne.

– Viss brannen har starta i den eine bilen, smittar han lett når dei står så tett.

Det var folk i fem av dei seks husa, og det er uklart kva tid dei kan flytta heim igjen. Brannvesenet har drive med ettersløkking på staden.

– Me kjøler ned bilane, og dei blir flytta etter kvart.

Det var folk i området som melde om brannen. Det skal ikkje vere snakk om personskade.