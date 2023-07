– Å møte eit vogntog og rygge heile vegen nedover er eit mareritt, seier Ann Sissel Austgulen.

Omsorgsarbeidaren køyrer dagleg Skifjordvegen i Hyllestad, og har opplevd fleire ubehagelege situasjonar.

Vegen mellom Hyllestad og Skifjorden er av dei smalaste på Vestlandet.

Yrkessjåfør Håvard Bjørnestad har håp om at fylkesvegen skal bli utbetra. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– Det er så smalt her at fleire eldre rett og slett ikkje vågar å køyre her, seier yrkessjåfør Håvard Bjørnestad.

Er ein heldig møter ein vogntog nær ein utstikkar. Om ikkje ventar fleire hundre meter med rygging.

– Eg har krana opp fire bilar som ha låge kvelva her, seier Bjørnestad.

Bilane blir breiare

Berre i løpet av dei siste ti åra er bilane blitt åtte cm breiare.

Det gjer det vanskelegare å passere bilar på smale vegar rundt om i landet.

Organisasjonen NAF har gått gjennom vegbreidda på alle dei 44.000 kilometerane med fylkesvegar i Noreg. Dei fann at over ein fjerdedel av vegane er for smale samanlikna med trafikken. Det vil seier over 11.000 kilometer.

På denne strekninga på Skifjordvegen i Hyllestad er det smalt og det manglar rekkverk fleire stader. Både yrkessjåførar og pendlarar kvir seg for å køyre her. Attgroinga langs vegane blir også peika på som eit problem. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– At kvar fjerde meter med fylkesveg er for smal, er nedslåande. Mykje av dette er kvardagsvegar for folk i distrikta. Mange er livredde når dei køyrer eller går på dei smale fylkesvegane, seier pressesjef Ingunn Handagard i Noregs Automobil-Forbund.

Basert på tal frå vegstyresmaktene anslår NAF at det vil koste 30 milliardar kroner å utbetre vegane som er for smale i dag.

I Hyllestad krev no kommune, pendlarar og yrkessjåførar utbetring av Skifjordvegen.

Ei kartlegging kommunen har gjort viser at 40 stader treng punktutbetringar.

– Vi ber ikkje om gul stripe, men vi ber om fleire passeringslommer, seier ordførar Kjell Eide (Ap).

– Nesten alle våre fylkesvegar er smale, seier Hyllestad-ordførar Kjell Eide (Ap). Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Stort etterslep

Etterslepet på vegane i landet er stort og vil koste fleire milliardar.

Berre i Vestland vil det koste 14–15 milliardar kroner å utbetre fylkesvegane.

Her er tiltak gjort og starta på stader som Masfjorden, Brekka i Alvær, Årdal og mellom Bygstad og Dale.

– Vi gjer meir av dette no enn tidlegare, men det er ein kø, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp). Han skulle gjerne hatt meir pengar til fylkesvegane.

Det ønskjer også Norsk Lastebileier-forbund. Fylkesleiar Asgeir Giil seier fylkesvegane er «årene» som inn til landets hovudårer, og difor heilt naudsynte for at samfunnet skal fungere på ein akseptabel måte.

Det er lang kø for å ta igjen etterslepet på fylkesvegane i landet. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

– Desse vegane har blitt nedprioriterte i mange år, med store etterslep som resultat. Vanskeleg framkome er ein del av dette, endå meir alvorleg er ein stor ulykkesstatistikk. For yrkessjåførane er det ei konstant påkjenning, seier han og legg til:

– Ingen andre yrkesgrupper ville akseptert slike arbeidsforhold. Vegane er vårt arbeidsgolv.

Skal kartlegge fylkesvegane

I Hurdalsplattformen til Ap/Sp-regjeringa er det eit punkt med satsing på fylkesvegane.

Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdsledepartementet viser til at fylkesvegane er eit fylkeskommunalt ansvar, men at dei er klar over at det fleire stader er dårleg standard.

Fylkesvegane vart sist kartlagt i 2012.

– Det er difor behov for eit oppdatert kunnskapsgrunnlag, og i gjeldande NTP blei det varsla ein ny tilstandskartlegging av fylkesvegnettet. Dette har vi følgt opp, ved at vi har bede Statens vegvesen om å koordinere ei kartlegging saman med fylkeskommunane.

I Hyllestad er det mange smale vegar, og ordføraren ønskjer utbetringar.