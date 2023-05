Bil varsla om uhell

Ei kvinne i 20-åra er meldt for køyring i rusa tilstand i Førde. Politiet rykka ut etter at det hadde kome eit automatisk oppkall frå bilen, eit såkalla ecall. Kvinna hadde køyrt i nokre steinar i vegkanten, og det var ein del materielle skader. – Kvinna var rusa og blei teken med for blodprøvetaking. Ho skal vere uskadd, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund.