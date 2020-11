Bil med to personar hamna i sjøen

Klokka 12.45 melder politiet at det ikkje vert søkt etter fleire personar. Dei to mennene er flogne til sjukehus i høvesvis Førde og Bergen.

– Han som kom seg på land vert omtalt som bevisst. Personen som vart med bilen under vatn har vi førebels ikkje fått status på, utover at det vart utført livreddande førstehjelp, skriv operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i pressemeldinga.

Heisa opp av kran

Han vil på noverande tidspunkt ikkje gå ut med alderen på dei to mennene, og kva tilknyting dei har til staden. Årsaka er at politiet ikkje er sikre på at dei har rett identitet på dei to personane. Men politiet har varsla om kriseteamet til Bremanger kommune om ulukka, opplyser Dahl-Michelsen.

Klokka 12.12 opplyste politiet at bilen var lokalisert og heisa på land ved hjelp av ein kran.

– Vi har funne ein person inne i bilen. Vedkomande er tatt ut av bilen og får no førstehjelp på staden, skreiv Dahl-Michelsen på det tidspunktet.

Ti meters djupne

Han kan ikkje seie noko om årsaka til ulukka. Men ifølgje Firdaposten skal vitne ha fortalt om ein bil som rygga seg utfor ein kant og hamna i sjøen.

Bilen med dei to personane om bord hamna i sjøen på ein kai i fiskeværet Kalvåg måndag føremiddag. Til Bergens Tidende seier brannsjef Robert Endestad at bilen vart funne på ti meters djupne.

Stor redningsaksjon

Politiet fekk melding om ulukka klokka 11.21. Ifølgje politiet og Alarmsentralen deltek to helikopter, redningsskøyta, bilambulanse og mannskap frå to brannstasjonar i redningsaksjonen.

REDNINGSAKSJON: Både redningsskøyta, helikopter og brannmannskap deltek i redningsarbeidet.

– Den eine personen kom seg sjølv til land. Den andre personen har vi ikkje kontroll på, sa vaktleiar Dan-Inge Gjesdal hos Alarmsentralen litt over klokka halv tolv.

Han kjenner ikkje djupna der bilen hamna i sjøen.

– Bilen har hamna i sjøen ved ein kai, men eg kan ikkje seie noko kor djupt det er.