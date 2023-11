Bil med to hamna på taket

Like før klokka fem i dag tidleg har ein bil med to personar køyrt av vegen ved Nordheitunnelen på Førdefjordvegen mellom Førde og Askvoll. Bilen har gått rund og hamna på taket, seier operasjonsleiar Tore Andre Brakstad i Vest Politidistrikt. Ambulanse er framme på staden, dei to i bilen har klaga over smerter. Politiet kan førebels ikkje seie nok om årsaka til ulukka. Bilen ligg utanfor vegen og er ikkje til hinder for anna trafikk.