Bil med person vippet på stup på Tysnes

Bilen som kjørte utfor veien og sto på en kant i Neshamnvegen i Uggdal på Tysnes, er sikret og dradd opp fra veien. En kvinne i 50-årene var inne i bilen. Den kunne falle to til tre meter videre ned. – Det skjedde da to kjøretøy skulle passere hverandre på en smal vei. Ett av kjøretøyene rygget for langt tilbake, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt. Kvinnen er fysisk uskadd, men ble tilsett av helsevesenet.