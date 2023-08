Bil med nødblink på Askøy

En bilstår med nødblink og sperrer det ene kjørefeltet i Hanevikvegen på Askøy. Bilen skal ha store materielle skader. Ifølge politiet har den trolig vært ute i grøften før den har kommet seg opp igjen på veien. Politiet har kontakt med bilføreren , en mann i 20-årene. Han befinner seg utenfor bilen og skal være oppegående.Bilfører mistenkes for å ha vært påvirket av alkohol og har blåst til over tillatt verdi på alkometer. Bilbergar har vært på stedet og hentet bilen og veien er åpen for fri ferdsel.