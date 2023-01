Bil med hengar mista grus i rundkøyring

Kostebil er tilkalt etter at ein bil med hengar har mista mykje grus i rundkøyringa nord for Stongafjellsvegen/Follesevegen på fylkesveg 562 på Askøy. Mesta sende bil for å rydda opp, men valde å bestilla kostebil etter å ha sett mengdene. Bilistar blir bedne om å køyra forsiktig.