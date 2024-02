Bil med fire personar stod i fare for å falle 100 meter ned i sjøen

Ein bil med fire personar køyrde av Hyevegen i Gloppen ved Eikenestunnelen i nærleiken av Hestenesøyra. Politiet fekk melding om hendinga klokka 09. 28.

Bilen låg delvis på sida, og låg på vippen ved ein skrent. Køyretøyet stod i fare for å dette 100 meter ned i sjøen.

Brannvesenet rykte ut til staden, seier Stian Kvam i Alarmsentralen til NRK.

Dei fire personane som sat i bilen var redde for at den kunne falle ned og kontakta naudetatane. – Og det kan eg godt forstå. Det er alltid dramatisk når bilen ikkje er sikra. Dei fire venta difor på brannvesenet slik at vi kunne gjere dette, seier Kvam.

Brannvesenet har fått kontroll på køyretøyet og dei fire personane er ute av bilen. Ingen av dei skal vere fysisk skadde.

Vegen har vore stengt, men det blir jobba med då opne vegen att.

– Det er svært glatt på staden, seier Kvam.