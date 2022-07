Det var onsdag føremiddag at brannvesenet fekk melding om ein bil som hadde køyrt utfor vegen ved den populære utkikksposten Stegastein i Aurland.

Bilen stod på kanten og vippa, og var i fare for å rulle ned den bratte fjellsida.

– Det var veldig dramatisk for dei som var involvert, seier brannsjef i Aurland, Reinhardt Sørensen.

Fleire måtte hjelpe til

Vegen opp til Stegastein er smal og svingete, og veldig populær blant turistar i sommarmånadane.

Etter ulykka vart det trafikkork, som gjorde at brannvesenet brukte tid på å kome seg fram til ulykkesstaden.

– Me måtte dirigere trafikken vekk, og få tak i ein traktor for å hjelpe. Det tok nok ein time før me var på plass.

I mellomtida var det rein muskelkraft som redda bilen frå å falle ned.

– Det var ein 6–7 personar som haldt igjen bilen, og fekk festa stropper i eit tre. Hadde det ikkje vore for innsatsen deira hadde nok bilen tippa over, seier Sørensen.

Populær turistveg

Eigarane av bilen var to tyske turistar. Dei kom seg ut og ingen vart skadd i hendinga.

Også bilen kom uskadd frå hendinga, etter halvannan time med redningsarbeid.

Sørensen fortel at slike utforkøyringa diverre er vanleg på veg opp mot Stegastein i juli.

– Diverre skjer det ganske ofte. Det er smalt og turistar er ikkje vande med å køyre på slike vegar.

Sørensen minner alle på å køyre forsiktig og å halde seg godt innanfor vegen når ein køyrer på gamle vegar.