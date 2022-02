Like før klokka 18 fekk politiet melding om ein bil som hadde køyrd inn i ein bygning i Starvhusgaten i Bergen sentrum.

Bilen viste seg å væra ein taxi, med ein førar og ein passasjer.

Starvhusgaten ligg like ved Torgallmenningen og Olav Kyrresgate, og er ein av dei travlaste stadane i bykjernen.

Ifølge vitne skal taxien ha køyrd frå Markeveien, over Torgallmenningen og inn på gata der han til slutt kolliderte.

– Det er eit under at ingen blei trufne, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

HØG FART: Taxien kolliderte like ved inngangen til ein butikk i Bergen sentrum. Ifølge vitne skal bilen ha hatt høg fart. Foto: Dag Harald Kvamme Andersen / NRK

Førar til sjukehus

Føraren av taxien vart tatt hand om av helsepersonell og sendt til Haukeland universitetssjukehus.

– Det er mogleg at føraren har hatt eit illebefinnande, seier innsatsleiar på staden, Jan Bredo Andersen.

Politiet har ikkje fått snakka med føraren enno.

Passasjeren skal ifølge politiet ha vore i sjokk og blei tatt hand om av helsepersonell.

Ulykka skjedde like ved ei endestoppet på Bybanen og fleire personar vart vitne til ulykke.

– Det er ein bil som det ikkje er kontroll på i ein folkemengde. Heldigvis har det gått veldig bra.

Politiet jobbar no med å avhøyre vitne for å få ein oversikt over kva som har skjedd.