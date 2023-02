Bil køyrde i fjellveggen i Bjørnafjorden

Klokka 01.38 i natt fekk politiet melding om at ein bil hadde køyrd i fjellveggen i Strønevegen i Os. Det var to personar i bilen. Begge var vakne og medvitne. Køyretøyet sperra eit køyrefelt ei stund. Politiet melder at det er glatt på staden.