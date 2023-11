Bil køyrde i fjellveggen i Alver

Ein bil køyrde i fjellvegen på E39-Osterfjordvegen ved Fyllingsneset laurdag morgon. Førar er vaken, men har smerter i hovudet. Køyrd vidare til lokal legevakt for ein sjekk. Det er lite trafikk på staden, opplyser politiet. Det er glatt fleire stadar no på morgonen. Klokka 0838 melder politiet at bilen er fjerna frå staden. Det er mistanke om køyring i ruspåverka tilstand og det er teke beslag i førarkortet.