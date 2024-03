Bil køyrde i feil køyreretning

To bilar har kollidert på sentrumssida av Lyderhorntunnelen i Bergen, skriv politiet. Det er stans i trafikken på staden. Totalt tre personar skal vere involverte. Like i forkant av hendinga vart politiet varsla om ein bil som køyrde i feil køyreretning. Denne bilen er ein av dei involverte i trafikkulykka. Alle dei involverte framstår som lettare skadde. Alle tre er frakta til sjukehus. Begge bilar treng berging. I den eine bilen var ein mann og ei kvinne. Begge i 40-åra. I bil nummer to var ein mann i 70-åra. Politiet har no teke beslag i førarkortet hans.