Bil køyrde i autovernet på riksveg 13

Riksveg 13 ved Hovland, mellom Kinsarvik og Odda, er stengd på grunn av ei trafikkulykke. Naudetatar er på veg, opplyser Vegtrafikksentralen litt over klokka 07. Ein bil har køyrd i autovernet, opplyser politiet. Litt over klokka 8 kom det melding om at eit felt er opna. Det skal vere snakk om ein bil med hengar som er involvert, ifølge Vegtrafikksentralen. To personar er køyrd til lokal legevakt for sjekk, ifølge politiet.