Bil kjørte i grøft på Askøy - mann mistenkt for ruskjøring

Klokken 14.25 meldte politiet om en utforkjøring på Askøy utenfor Bergen.

Singelulykken fant sted mellom Storebotn og Erdal.

Til Bergens Tidende opplyser politet at føreren av bilen, en mann i 40-årene er mistenkt for ruskjøring og at han blir kjørt til legevakt for blodprøve.