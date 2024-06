Bil kjørte i fjellveggen i Stryn – førerkort beslaglagt

Politiet melder om en singelulykke i Stryn, der en bil har kjørt i fjellveggen ved Fylkesveg 60, Fjordvegen.

Det var kun en fører i bilen, og vedkommende var våken og ved bevissthet.

I en oppdatering klokken 15:10 skriver politiet at føreren av bilen har fått førerkortet sitt beslaglagt, og at de har opprettet sak på hendelsen. Bilen er fjernet og strekningen er åpen for fri ferdsel.