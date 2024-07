Bil kjørte i fjellveggen i Stryn

En bil har kjørt inn i fjellveggen i Stryn. Det var bilføreren selv som meldte om ulykken til politiet.

Det er ikke meldt om personskader. og vedkommende skal ha vært alene i bilen.

I en oppdatering 17:47 skriver politiet at bilen er fraktet bort, og at bilfører har forklart at han måtte svinge unna et dyr i veibanen og derfor kolliderte. Det blir ikke opprettet sak på forholdet.

– Ulykka har skjedd på riksvei 15 vest for Stryn ved Lunde. Det var en del materielle skader på bilen, og veien var stengt i en liten periode, sa Helge Blindheim ved Vest politidistrikt til Sunnmørsposten.